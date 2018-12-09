إضافات مجانية هامة يحتاجها مديري مواقع ووردبريس (الجزء الثاني)

استعرضنا في الجزء الأول من هذه السلسلة بعض الإضافات الهامة المجانية التي يحتاجها مديري مواقع ووردبريس، ونواصل في الجزء الثاني استعراض المزيد من هذه الإضافات المجانية التي تسهل عمل مديري مواقع ووردبريس وتتيح لهم تنفيذ العديد من المهام الضرورية بطريقة مبسطة.

إليكم ثلاث إضافات مجانية أخرى لمواقع ووردبريس مع نبذة مختصرة عن خصائصها الأساسية:



تعتبر هذه الإضافة من الإضافات التي لا غني عنها لمواقع ووردبريس عندما يتعلق الأمر بتحسين ترتيب ظهور المواقع في نتائج محركات البحث، حيث توفر هذه الإضافة قائمة بأهم المعايير اللازمة لتحسين جودة المحتوى المكتوب بموقعك بحيث يظهر في ترتيب متقدم ضمن نتائج البحث.

توضح لك إضافة Yoast مدى التزامك بمعايير جودة المحتوى الذي تقوم بإضافته لموقعك وذلك بشكل لحظي وبطريقة مبسطة حيث يُظهر لك علامة خضراء بجوار كل معيار التزمت به وعلامة حمراء بجوار كل معيار لم تلتزم به.

تشمل تلك المعايير وجود الكلمة المفتاحية الرئيسية في العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي للمحتوى النصي ومعدل تكرارها ضمن المحتوى النصي، والنصوص البديلة للصور وتضمين الروابط الخارجية والداخلية وغير ذلك الكثير.

عدد التنصيبات النشطة لهذه الإضافة بلغ أكثر من 5 مليون تنصيب نشط حتى الآن، ويوجد لها إصدار مجاني يوفر لك الميزات الرئيسية، كما يوجد منها اصدار مدفوع يحتوي على ميزات أكثر.

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إضافة ووكومرس هي أشهر إضافة متخصصة في إنشاء متاجر إلكترونية بمواقع ووردبريس، حيث تساهم هذه الإضافة في إدارة 30% من المتاجر الإلكترونية على مستوى العالم، وذلك وفقا للوصف الموجود بصفحتها الرسمية على ووردبريس.

تُمكنك هذه الإضافة الرائعة من بيع أي شيء سواء سلع مادية أو رقمية عبر متجر إلكتروني على موقعك وإستقبال المدفوعات من خلال خيارات الدفع الشائعة مثل البطاقات الإئتمانية أو بايبال أو الدفع عند الإستلام، كما تُساعدك أيضا في إدارة عملية شحن المنتجات التي يتم شراؤها من متجرك الإلكتروني.

بلغت عدد التنصيبات النشطة لإضافة ووكومرس حتى الآن أكثر من 4 مليون تنصيب نشط، وهي متاحة بشكل مجاني وتعتبر الحل الأمثل لمواقع ووردبريس التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.

وفقًا لدراسة أجراها موقع SEMrush المتخصص في حلول التسويق الإلكتروني حول عوامل تحسين ترتيب ظهور المواقع في نتائج محرك البحث جوجل، جاء تأمين الموقع بشهادة SSL لتفعيل بروتوكول HTTPS في المركز العاشر ضمن أهم 17 عامل تم ذكرهم في هذه الدراسة.

كما بدأ متصفح جوجل كروم في تصنيف المواقع التي تعمل ببروتوكول HTTP على أنها مواقع غير آمنة وذلك منذ إطلاق الإصدار رقم 68 مما يدل على أهمية إستخدام المواقع إلى بروتوكول HTTPS لزيادة معدل تأمينها وبالتالي زيادة ثقة الزوار.

إضافة Really Simple SSL تتيح إمكانية تفعيل شهادة SSL الخاصة بموقعك بطريقة سهلة جدا، فكل ما عليك هو الحصول على شهادة SSL من أحد المواقع التي تقدمها (بعض مواقع خدمات الإستضافة تقدمها مجانًا) ثم تثبيت هذه الإضافة وستتمكن من تفعيل الشهادة على موقعك بنقرة واحدة فقط، وقد بلغ عدد التنصيبات النشطة لهذه الإضافة أكثر من 2 مليون تنصيب نشط حتى وقت كتابة هذا المقال.