تكنولوجيا: زي النهاردة| شاهد الجمهور ماوس الكمبيوتر لأول مرة وأصدرت مايكروسوفت نظام ويندوز 2.0

في مثل هذا اليوم، 9 ديسمبر، من عام 1968، قدم دوجلاس إنجلبرت، وفريقه البحثي في معهد ستانفورد للأبحاث بكاليفورنيا، عرضا تقنيا مدته 90 دقيقة، كشفوا خلاله عن أحدث ابتكاراتهم، مثل النص الفائق أو النص التشعبي Hypertext ومؤتمرات الفيديو (فيديو كونفرنس)، لكن الابتكار الأكثر شهرة هو ماوس الكمبيوتر.

كان ذلك العرض العام هو الأول للماوس، والذي شهده حوالي 1000 من محترفي الكمبيوتر، وكان الماوس مصنوعا من الخشب، كما كان أكبر حجما عن الماوس المعروف اليوم، ومستطيل الشكل، وله زرار واحد فقط عند جانبه الأيمن.

في مثل هذا اليوم أيضا، 9 ديسمبر، من عام 1987، أصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft الإصدار الثاني من نظام التشغيل ويندوز Windows، ويندوز 2.0.

ظل نظام تشغيل ويندوز نظاما غامضا نسبيا أمام المستخدمين، ولم يحقق شهرته الواسعة سوى مع إصداره الثالث في التسعينيات، ومن المثير للاهتمام أن دعم مايكروسوفت الرسمي لنظام ويندوز 2.0 ظل قائما حتى 31 ديسمبر 2001، أي لمدة 14 عاما.