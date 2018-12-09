موجة جديدة من الطقس السيء تضرب البلاد في هذا الموعد.. ونصائح هامة من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة جديدة من الطقس السيء، بداية من الثلاثاء المقبل، وحتى نهاية الإسبوع.

وشهدت البلاد الأسبوع الماضي موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة في تصريحات لقناة "dmc"، إن هناك فرص لسقوط الأمطار بدءا من يوم الثلاثاء على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وستزداد الأربعاء لتتقدم داخل المحافظات.

وأضاف عبدالعال أن الأمطار ستبدأ خفيفة الثلاثاء ثم تشتد تدريجيا، حتى نهاية الإسبوع، وستتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 لـ25 درجة.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.