كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إطلاق حل أمني سحابي يعد الأول من نوعه في المنطقة

أبرمت شركة Z Services، المزوّد بالحلول الإلكترونية في مجال الحوسبة السحابية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية تعاون مع شركة McAfee، المختصة بالأمن الإلكتروني الشامل من الأجهزة إلى السحابة، من أجل تقديم حلّ سحابي هو الأول من نوعه للشركات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرّر أن تتاح الخدمة الأمنية السحابية، التي تشغلها منصة MVISION Cloud من McAfee في المنطقة من خلال البنية الأمنية السحابية المحلية متعددة المستأجرين التي تقدمها Z Services.

وتوسع Z Services، عبر إضافة هذا الحلّ، نطاق المنتجات السحابية المتاحة أمام عملائها وتعزز قدراتها المتسقة في حماية البيانات ومنع التهديدات. كما يتيح الحل المحلي للعملاء البقاء متوافقين مع اللوائح التنظيمية المتعلقة بتخزين البيانات، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقال نضال طه، رئيس شركة Z Services، إن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل في بيئة تتعرض لتهديدات أمنية مستمرة، ما يجعلها بحاجة إلى حلّ يضمن الأمن عبر تطبيقات متعددة للسحابة ويحمي البيانات، وأضاف: “تتطور الحلول الأمنية السحابية ، التي اعتبرتها شركة “غارتنر” للأبحاث فئة الحلول الأمنية الأسرع نمواً على الإطلاق خلال الخمس سنوات الماضية، من أجل إتاحة المجال أمام للشركات للاطلاع بوضوح أكبر على مشاريعها التقنية التي تدار خارج مقار العمل، ومراقبة استخدام التطبيقات السحابية، ومنع تسرّب البيانات في النظم السحابية، فضلاً عن بناء حماية منيعة في وجه مختلف التهديدات، لذا فإن إضافة MVISION Cloud من McAfee إلى ما نعرضه من منتجات سحابية يُظهر التزامنا بالابتكار مع أخذ احتياجات العملاء في الاعتبار، وتقديم مستويات جديدة من الأمن ربما لم تخطر في بال الشركات الإقليمية إلى الآن”.

من جانبه، قال نيغل هاوثورن مدير إدارة الاستراتيجيات السحابية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى McAfee، إن الحل الجديد سوف يتيح للشركات في المنطقة الاستفادة من السحابة بطريقة “لم تحدث من قبل”، وأضاف: “أسست McAfee خدمة MVISION Cloud السحابية لمنح الشركات القدرة على حماية المعلومات القيّمة حماية متفوقة من الهجمات الإلكترونية من خلال تفعيل السياسات وتحسين رؤية البيانات ومتابعة سلوك المستخدمين عبر الخدمات والأجهزة السحابية من أجل إيقاف التهديدات الأمنية”.

ويشتمل الحل الأمني السحابي من Z Services، المدعوم من McAfee MVISION Cloud، على مجموعة من التطبيقات المدمجة التي تسهّل الاعتماد الآمن على أية خدمة تطبيقات سحابية. وتجلب هذه الشراكة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حلاً أمنياً فعالاً يستند على السحابة ويقدّم مجموعة أوسع وأعمق من القدرات الأمنية المتخصصة لمجموعة أوسع من الخدمات السحابية. كما يشتمل على ميزة إضافية تتمثل في كونه متاحاً من خلال نماذج Z Service الفريدة من نوعها في تقديم التطبيقات والحلول كخدمة وتقديمها عبر شركات الاتصالات.