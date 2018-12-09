شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يرصدون كوكبا جديدا يشبه بالون الهيليوم على بعد 124 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء فلك كوكبًا بعيدًا يمتلك جوًا مليئًا بالهيليوم وقد انتفخ فى شكل منطاد، وقال الباحثون الذين رصدوا الكوكب إنهم اكتشفوا الغاز الخامل الذى يظهر فى الغلاف الجوى للكوكب فى سحابة "تماما كما لو أن بالون الهيليوم يطير من يد شخص".

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يقع الكوكب على بعد 124 سنة ضوئية من الأرض واكتشفه فريق دولى من الباحثين بقيادة أكاديميين بجامعة جنيف فى سويسرا، وقالت الدكتورة "جيسيكا سبيك" من قسم الفيزياء والفلك بجامعة اكستر: "هذا اكتشاف مثير للغاية، خاصة وأن الهليوم لم يكتشف فى أجواء الكواكب الخارجية إلا مرة فى وقت سابق من هذا العام".

وتظهر الملاحظات أن الهيليوم يجرى انتزاعه من الكوكب عن طريق الإشعاع من نجمه المضيف، ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الدراسة الجديدة لمعرفة أنواع الكواكب التى تحتوى على مغلفات كبيرة من الهيدروجين والهيليوم، ومدة احتجازها للغازات فى غلافها الجوى.

وسمى الكوكب، الذى يقارب حجمه نفس حجم نبتون، باسم HAT-P-11b وهو فى كوكبة Cygnus، وقان الباحثون إن غازه خفيف، لذلك يهرب بسهولة من جاذبية الكوكب ويشكل سحابة ممتدة حوله، هذه الظاهرة هى التى تعطيه شكل البالون.