شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية تحقق مع شركات طيران قدمت خرائط مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقول لجنة الاتصالات الفيدرالية: إن شركة طيران أمريكية أو أكثر قد تكون قد قدمت خرائط تغطية مزيفة للتأثير على صندوق التنقل.

وأعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية لموقع "انجيدجت" المعنى بأمور التكنولوجيا، أن تقديم شركات الطيران الأمريكية الرئيسية خرائط تغطية غير صحيحة، هو انتهاك صريح لقواعد الخرائط.

ومن المتوقع أن تخصص اللجنة ما يزيد عن 4.53 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة لتوفير خدمة النطاق العريض المتنقل عالية السرعة للمناطق الريفية التى لن تحصل عليها دون دعم من الحكومة.

وحققت الوكالة التنظيمية فى ما يقرب من 21 مليون اختبار سرعة من 37 ولاية يثبت عدم دقة بعض الخرائط.

ويقول أجيت باى، رئيس مجلس الإدارة، لجدى لجنة الاتصالات الفيدرالية،"تتمثل أولويتى القصوى فى سد الفجوة الرقمية وضمان حصول الأمريكيين على الفرص الرقمية بغض النظر عن المكان الذى يعيشون فيه، ويمكن لبرنامج المرحلة الثانية من صندوق الاتصالات المتنقلة التابع للجنة الفيدرالية لعب دور رئيسى فى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالى السرعة إلى المناطق الريفية فى جميع أنحاء أمريكا، من أجل الوصول إلى تلك المناطق.