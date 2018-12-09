أفضل التطبيقات للمعلمين لعام 2018

لا يَخفى على أحد التطور التكنولوجي المتسارع الذي تَشهده جميع المجالات في الفترة الأخيرة، ومن أهم هذه المجالات هو مجال التعليم الذي شهد تطورًا كبيرًا في الأجهزة والأدوات المُتعلقة به، أما بالنسبة للمُعلمين فهناك مجموعة كاملة من الأدوات التي يمكنهم استخدامها في الفصل وكذلك في المنزل ومن أهم هذه الأدوات هي التطبيقات التي يمكنهم تثبيتها على هواتفهم الذكية أو على أجهزتهم اللوحية.

سنستعرض اليوم أفضل التطبيقات للمعلمين في عام 2018:

يُعتبر تطبيق شركة جوجل Google Classroom من أفضل التطبيقات التعليمية سواء للمعلمين أو الطلاب كما أنه يحتل المركز الثالث ضمن أفضل التطبيقات التعليمية على متجر آب ستور.

يساعد تطبيق Google Classroom المعلمين على تنظيم وإدارة مهام الفصول الدراسية بسلاسة وتعزيز التواصل مع الطلاب لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية.

يمكن للمعلمين من خلال تطبيق Google Classroom إنشاء الفصول الدراسية وتوزيع المهام وإرسال الملاحظات، والإعلان عن ما هو جديد، وطرح الأسئلة على الطلاب وإضافة التعليقات على الإجابات، مما يُحسن من مستوى التواصل مع طلابهم سواء داخل الفصل أو خارجه.

كما يتكامل تطبيق Google Classroom مع كل من البريد الإلكتروني جيميل وخدمة التخزين السحابي جوجل درايف لمشاركة المستندات والملفات وحتى مقاطع الفيديو ومساعدة المعلمين في إنشاء الواجبات الدراسية ومتابعة إنجازها ووضع الدرجات، وبذلك يكون المعلم قادرًا على معرفة الطلاب الذين أنجزوا واجباتهم الدراسية والذين لم يكملوها بعد، مع إمكانية إرسال ملاحظات إلى طلاب معينين.

كما يتيح تطبيق Google Classroom إجراء الدردشات لتحسين التواصل بين الطلاب والمعلمين بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع أولياء الأمور لمتابعة تقدم الطلاب .

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

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يُعد تطبيق ClassDojo واحد من أكثر التطبيقات شعبية للمعلمين في عام 2018، فهو يُستخدم في أكثر من 180 دولة ومتاح بأكثر من 30 لغة مختلفة.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة سواء للمعلم من أجل إدارة الفصول الدراسية والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، أو للطلاب من أجل إنجاز المهام الدراسية، أو لأولياء الأمور لمتابعة تقدم أبنائهم الدراسي.

كما يتيح التطبيق للمعلمين تشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم وإبراز السلوكيات الإيجابية من خلال إعطائهم نقاط وألقاب مختلفة مثل: لقب الأكثر عملًا Hard Worker، أو لقب الأكثر تنظيمًا أومن يساعدون الآخرين وهكذا، كما يمكنهم أيضًا تقسيم الطلاب في مجموعات بطريقة سلسة.

ويوفر التطبيق للطلاب ميزة إنشاء ملفات خاصة بهم يمكنهم من خلالها عرض ومشاركة ما يدرسونه عن طريق إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى هذه الملفات.

وتعد أفضل ميزات تطبيق ClassDojo هي إمكانية قيام المعلمين بإضافة أولياء الأمور إلى المجموعة ثم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على مدار اليوم بالإضافة إلى المكافآت والعقوبات التي حصل عليها الطلاب ومن خلال هذا يمكن للوالدين البقاء على اطلاع على الأنشطة التي تحدث في الفصول الدراسية وتطور أداء أبنائهم.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Kahoot

يعتبر تطبيق Kahoot من أفضل التطبيقات التعليمية التفاعلية حيث يستند إلى أسلوب Gamification في التعليم، وهو التعلم باللعب في الفصول الدراسية والذي من شأنه أن يحفز المعلمين والطلاب ويشجعهم على الانتقال من الجو التقليدي إلى جو من الحماس والتنافس.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة، ويمكن للمعلمين من خلاله إنشاء سلسلة من الأسئلة متعددة الخيارات تحمل اسم kahoots مع إضافة مقاطع فيديو وصور ومخططات إلى الأسئلة لزيادة تفاعل الطلاب، ويستطيع الطلاب الانضمام إلى التطبيق من أجل الإجابة على الأسئلة، ويحصل الطالب الأسرع في الإجابة على معظم النقاط، مع نظام الترتيب التنافسي، مما يعمل على تشجيع الطلاب على المشاركة والتنافس مع زملائهم.

كما يتيح للمعلمين إنشاء الوجبات المنزلية في شكل سلسلة kahoots لجعل الواجبات المنزلية شيء ممتع بالنسبة للطلاب، كما يوفر للمعلمين الكثير من الوقت لمخصص لتصحيح الواجبات يدويًا.



التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.