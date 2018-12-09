اليابان تخطط للتوقف عن استخدام معدات هواوي و ZTE

تخطط اليابان للتوقف على استخدام معدات شركات هواوي وزد تي إي ZTE الصينية، حيث تعتزم الحكومة اليابانية حظر شراء المعدات من الشركتين لتعزيز دفاعها ضد التسريبات والمخاوف الإلكترونية، وذلك وفقًا لمصادر وكالة رويترز، مما يشكل نكسة كبيرة جديدة لطموحات هواوي في أن تصبح رائدة عالمية في شبكات الجيل الخامس 5G.

وتخضع شركات التكنولوجيا الصينية إلى تدقيق مكثف من قبل الولايات المتحدة وبعض الحلفاء البارزين بشأن العلاقات مع الحكومة الصينية، مدفوعة بمخاوف من إمكانية استخدامها من قبل بكين للتجسس.

ويأتي الحظر الحكومي الياباني، في حال تم، بعد أن تم حظر هواوي من دخول سوق الولايات المتحدة، وبعد أن تم حظرها في أستراليا ونيوزيلندا من بناء شبكات الجيل الخامس 5G، بينما تصر هواوي بشكل متكرر على أن بكين ليس لها أي تأثير عليها.

وقالت صحيفة يوميوري شيمبون Yomiuri Shimbun، التي تحدثت لأول مرة عن أنباء حظر اليابان المزمع، إنه من المتوقع أن تنقح الحكومة قوانينها الداخلية بشأن المشتريات في وقت مبكر من يوم الاثنين، وأن الحكومة اليابانية لا تعتزم تحديد اسم هواوي و ZTE بشكل خاص ضمن عملية التنقيح، لكنها ستضع تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن الذي ينطبق على الشركات.

ورفض يوشيهيد سوجا Yoshihide Suga، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية التعليق، لكنه أشار إلى أن البلاد كانت على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الأمن السيبراني.

وقال في مؤتمر صحفي دوري: “أصبح الأمن السيبراني قضية مهمة في اليابان، وسوف نتخذ إجراءات صارمة تتضمن مجموعة متنوعة من وجهات النظر”.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانغ Geng Shuang عن “قلقه الشديد” بشأن هذه التقارير، وقال في مؤتمر صحفي في بكين: “إن جوهر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين واليابان هو المنفعة المتبادلة، وقد عملت الشركتان بشكل قانوني في اليابان لفترة طويلة. ونأمل أن يوفر الجانب الياباني بيئة تنافسية عادلة للشركات الصينية العاملة في اليابان وأن لا تفعل الحكومة أي شيء لإلحاق الضرر بالتعاون الثنائي والثقة المتبادلة”.

وتوفر شركة هواوي بعض معدات الشبكات لشركات الاتصالات اليابانية الخاصة NTT Docomo و KDDI، ولدى مجموعة سوفت بانك SoftBank Group علاقة طويلة مع الشركة الصينية، والتي أصبحت في عام 2011 أول شركة صينية تنضم إلى لوبي الأعمال التجارية المحافظ في اليابان Keidanren، وقد شاركت معها في تجارب 5G.

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وقال أحد المصادر: “إن الحكومة لن تشتري في حال تواجد مخاوف أمنية، لكن من الصعب تقييد المشتريات من قبل الشركات الخاصة”، وقالت متحدثة باسم KDDI: “في الوقت الذي نراقب التغييرات عن كثب، سننظر في الخطوات المناسبة”.

ونأت بعض الشركات الخاصة في أماكن أخرى بنفسها عن الشركات الصينية، إذ قالت شركة Sprint الأمريكية التابعة لمجموعة سوفت بانك SoftBank إنها لم تعد تحصل على المعدات من هواوي و ZTE.

وقالت مجموعة بريتيش تيليكوم البريطانية BT Group يوم الأربعاء إنها ستزيل معدات شركة هواوي من نواة عملياتها الحالية لشبكات الجيل الثالث والجيل الرابع، ولن تستخدم معداتها في الأجزاء الأساسية من شبكة الجيل الخامس القادمة.

وعلى صعيد متصل، فإن التقارير تفيد بأن شركة هواوي تعهدت بإنفاق ملياري دولار لتلبية مطالب وكالة الأمن البريطانية، وذلك في محاولة منها للتخفيف من مخاوف وكالة الأمن البريطانية بشأن معداتها وبرمجياتها.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز Financial Times يوم أمس الجمعة أن المسؤولين التنفيذيين في هواوي التقوا بمسؤولين كبار من المركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة NCSC التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية المعروفة باسم مقر الاتصالات الحكومية GCHQ هذا الأسبوع، حيث وافقت الشركة على عدة شروط من شأنها إصلاح ممارساتها في المملكة المتحدة.

وقالت كل من فاينانشيال تايمز ووكالة رويترز إن الشركة الصينية التزمت بإنفاق ملياري دولار لتلبية مطالب أمنية في المملكة المتحدة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول شروط الاتفاقية في أي من التقارير، ومع ذلك، يقال إن هواوي وافقت على كتابة رسالة رسمية إلى NCSC توضح فيها خطتها لمعالجة القضايا المطروحة.

وقال المتحدث باسم NCSC: “كما أوضحنا في شهر يوليو/تموز، لدى NCSC مخاوف حول مجموعة من المشكلات التقنية وقد حددنا التحسينات التي يجب على الشركة القيام بها”، وأضاف “تعمل حكومة المملكة المتحدة وشركات الاتصالات البريطانية مع شركة هواوي لإدارة مخاطر الأمن السيبراني، مع ضمان استمرار المملكة المتحدة في الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة”.