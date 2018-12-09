شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح أصغر هاتف فى العالم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الاعلان رسميا عنه، طرح أصغر هاتف فى العالم للبيع فى الأسواق، إذ يمتاز الهاتف بسمك 10 ملم وبطول 96.5 ملم، ولا يزال قادرًا على توفير ميزة مقاومة لل ماء وشاشة زجاجية قاسية.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يحتوى الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، والتى تتيح لك التقاط الصور، كما يعمل بنظام أندرويد، لذا هناك الكثير من التطبيقات المتاحة للهاتف المحمول، بالإضافة إلى دعمه بنظام Life Modeالذى يهدف إلى إيقاف تشتيت الإخطارات.



الهاتف

وزود الهاتف بمعالج ثمانى النواة، مع الكثير من الطاقة لتشغيل أى تطبيقات تريدها، جنبا على جنب بطارية تدوم طوال اليوم، وسعة تخزينية تبلغ 32 جيجابايت.

ونظرًا لأن الهاتف يعمل بنظام التشغيل اندرويد، يمكنك أيضًا الحفاظ على أمان ملفاتك على Google Drive - فى حال خسرت هذا الهاتف الصغير.

ولا يتمتع الهاتف بمقبس لسماعة الرأس، لذا ستحتاج إلى سماعات رأس بلوتوث، كما يفتقر الهاتف إلى الخيارات الحيوية الحديثة مثل الماسح الضوئى لبصمات الأصابع وفتح الوجه.