شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالبات بتقنين استخدام تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد من AI Now، وهو معهد أبحاث مؤثر يتخذ من نيويورك مقرًا له، أنه يرى أن "تقنية التعرف على الوجه"، هى تحدى رئيسى للمجتمع ولصانعى السياسات، وطالب التقرير الحكومة الأمريكية، باتخاذ خطوات هامة لتحسين تنظيم التكنولوجيا، فيما يتعلق بالتأثير على الخصوصية للمستخدمين.

وذكر التقرير كذلك أن تطبيق نظم الذكاء الاصطناعى يتوسع بسرعة، دون وجود حوكمة أو إشراف أو مساءلة كافية.

ويشير التقرير إلى أنه يجب إعلام الجمهور عند استخدام أنظمة التعرف على الوجه لتعقبها وأنه ينبغى أن يكون لها الحق فى رفض استخدام هذه التكنولوجيا، على الرغم من أن هذه التقنية لا يتم استغلالها بالكامل، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلات

ورأت مايكروسوفت أيضا أن هناك حاجة لتنظيم الذكاء الاصطناعى لأنها تعتقد أن القوانين الجديدة يمكن أن تلبى هذه الحاجة من خلال نهج ذى شقين، ويتطلب الشفافية وتمكين اختبار الأطراف الثالثة والمقارنات، ومع هذه التغييرات الجديدة، هناك مجال لإجراء مراجعة بشرية ذات معنى وتجنب استخدام التمييز غير القانونى.