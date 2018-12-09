شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لترحيل عملاء "هانجوتس" إلى هانجوتس شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "فون ارينا" الهندى المعنى باخبار التكنولوجيا والتقنية، أنه عندما أعلنت جوجل قرارها بإغلاق خدمة Hangouts للمستهلكين، فإنها كانت خطط لترحيل المستخدمين الحاليين للتطبيق إلى تطبيق Hangouts Meet وتطبيق Hangouts Chat.

ويركز السابق على الاتصالات القائمة على الفيديو، فى حين يركز الأخير على الاتصالات القائمة على النصوص. وتدشن جوجل أيضا "الرد الذكى" على دردشة Hangouts، وهى ميزة تستخدم التعلم الآلى لاقتراح ثلاثة إجابات مناسبة على الرسائل التى تسعى للحصول على رد.

وبمجرد الضغط على الرد الذكى الذى تريد استخدامه، يتم نشره على الفور كإجابتك، وبالطبع، لا يزال بإمكانك إرسال ردك المكتوب إذا لم يكن أى من خيارات الرد الذكى الثلاثة مناسبًا لك.

ومن المقرر أن يتم دفع ميزة الرد الذكى إلى تطبيق Hangouts Chat فى بعض الأوقات خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تكون متوفرة باللغة الإنجليزية فقط، وهو فى الواقع سيوفر لكل المستخدمين الوقت والجهد عندما تحتاج إلى كتابة رد على رسالة ما.