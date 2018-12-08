شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تكشف: 95% من الكون "مفقود" وغير مرئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع Infosurhoy، المعنى بأخبار العلوم والفضاء، أن العديد من العلماء اقتربوا من التوصل إلى حل غموض يحيط بنسيج الكون، دام لعقود من الزمن، حيث أن نحو 95% من الكون المعروف "مفقود".

واكتشف العلماء ما يسمى بـ "سائل مظلم"، يمتلك كتلة سالبة، يجمع بين الطاقة المظلمة والمادة المظلمة فى ظاهرة واحدة.

وكان الكثيرون يعتقدون أن المادة والطاقة المظلمتين، وهما مادتان غير مرئيتين لم يسبق للعلماء كشفهما، تشكل أجزاء من الكون لا تستطيع الفيزياء الحديثة قياسها أو تفسيرها.

ولكن حتى الآن، لم يكن لدى العلماء أى تفسير لوصف الكيفية التى يتناسب بها هذا الزوج من المواد مع نظريات الكون.

وقال جيمس فارنيس، الذى قاد فريق جامعة أكسفورد: "نعتقد الآن أن المادة المظلمة والطاقة المظلمة، يمكن أن تتوحدان فى سائل يمتلك نوعا من (الجاذبية السلبية)، وإذا كانتا حقيقيتين، فإنهما تشيران إلى أن نسبة 95% من الكون مفقود ".

ولا يقدم النموذج الحالى للكون، المسمى "LambdaCDM"، أى شىء يدل على الطبيعة الفيزيائية للمادة المظلمة والطاقة المظلمة.