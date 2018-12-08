"غوغل" تحتكر سوق الإنترنت.. وتصل لبيانات ملايين المستخدمين

من المقرر أن تشدد شركة "غوغل" الأميركية قبضتها الحديدية على الإنترنت، بينما تستعد شركة مايكروسوفت لطرح النسخة الجديدة من متصفحها "إيدج"، الأكثر توافقا مع المتصفح الشهير.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن متصفح "إيدج" الجديد سيستخدم تقنية "Chromium" حتى يصبح متوافقا مع محرك البحث العملاق "غوغل".
وتابعت أن هذا القرار سيتيح لغوغل الوصول إلى بيانات 330 مليون مستخدم جديد (الذين يشتغلون بمتصفح إيدج)، وهو ما سيعطي قوة أكبر للشركة الأميركية.
وفي المقابل، حذر متحدث باسم متصفح "فايرفوكس" من أن قرار مايكروسوفت قد يقوض استقلالية الإنترنت في...
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