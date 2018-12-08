شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وسبيس إكس يؤجلان أول اختبار للمركبة المصممة لإرسال البشر للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت ناسا وSpaceX تأجيل أول اختبار تجريبى للمركبة الفضائية "كرو دراجون" إلى محطة الفضاء عشرة أيام، لتجرى المهمة يوم السابع عشر من يناير بدلا من السابع من يناير، إذ سيسمح هذا الوقت بعودة كبسولة "دراجون" بعد توصيلها للإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت كاثى لويرز مديرة البرنامج أن إنجاز هذا الاختبار سيكون الهدف منه جمع البيانات واختبار وظيفة السقوط لكبسولة "كرو دراجون"، استعدادا لإجراء رحلة أخرى تحمل رواد فضاء على متنها أمر بالغ الأهمية.

وقالت لويرز: "إن الخطوات القادمة قبل مهام الاختبار بالغة الأهمية، فلا يمكن التقليل من دورها، فنحن لا نهتم بالتواريخ، بل بالبيانات، وفى نهاية المطاف، سنختبر المهمة Demo-1 فى الوقت المناسب، لنحصل على البيانات الصحيحة لدعم اختبار السقوط أثناء الطيران و رحلة الاختبار التالية عندما يكون رواد الفضاء على متنها ".