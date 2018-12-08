جوجل تعلن إيقاف دعم إصدار 4.0 “آيس كريم ساندويتش” من نظام أندرويد

أعلنت شركة جوجل يوم الخميس إيقاف دعم إصدار 4.0.3 و 4.0.4 أو ما يُعرف بالاسم الرمزي “آيس كريم ساندويتش” من نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد مرور نحو 7 سنوات على إطلاق وانخفاض نسبة الأجهزة العاملة به إلى ما دون 1%.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن تحديثات خدمات متجر بلاي ستتوقف عن مستويات واجهة تحديث البرمجيات API الـ 14 و 15، وهما الخاصان بنظام أندرويد آيس كريم ساندويتش.

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وبهذا الإعلان فإن التطبيقات على الأجهزة العاملة بهذا الإصدار من نظام أندرويد لن تحصل على التحديثات الضرورية، إذ سيكون الحد الأدنى للتحديثات هو أندرويد 4.1 جيلي بين.

وبالنظر إلى تاريخ إصدارات نظام أندرويد، فإن هذا القرار كان متوقعًا، إذ تُقدَّر نسبة الأجهزة العاملة بإصدار آيس كريم ساندويتش حتى تاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنحو 0.3% من جميع أجهزة أندرويد التي يتجاوز عددها حاليًا أكثر من ملياري جهاز.

