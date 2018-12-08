تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. غرامة 9 ملايين إسترلينى لفيسبوك بإيطاليا وتسجيل صوت المريخ للمرة الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من إرسال الصين لأول مركبة فضائية للهبوط على الجانب المظلم للقمر لتغريم فيس بوك فى إيطاليا لتسجيل أول صوت من المريخ، كان اليوم مليئا بالأحداث المهمة فى عالم التكنولوجية المهمة، التى لن تمر مرور الكرام، بل ستترك صدى يستمر طيلة الايام المقبلة، وفيما يلى نرصد أبرز هذه القضايا التى شغلت العالم على مدار اليوم. للمرة الأولى فى التاريخ.. ناسا تتمكن من تسجيل صوت المريخ

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