تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن حجم الشاشة في هواتف Galaxy S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عبر Evan Blass، عن حجم الشاشات في كلاً من هواتف Galaxy S10، و Galaxy S10 بلس وأيضاً Galaxy S10 لايت.

أحدث الصور التي تم تسريبها اليوم على شبكة الإنترنت عبر ايفان بلاس، تكشف عن حجم الشاشة في سلسة هواتف سامسونج Galaxy S10 المرتقب الإعلان عنها العام المقبل.

وتضع هذه الصور نموذج تصوري لتصميم الهواتف القادمة وفقاً لما نشر من مواصفات الهواتف حتى الآن، حيث من المقرر أن يتوفر هاتف S10 Lite الأقل تكلفة في إصدارات سامسونج بحجم 5.8 إنش في الشاشة المميزة بثقب واحد في الشاشة، بينما يأتي هاتف Galaxy S10 بحجم شاشة 6.1 إنش وثقب واحد أيضاً للكاميرة الأمامية في الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الإصدار الثالث والأكبر حجماً Galaxy S10 بلس بحجم 6.4 إنش في الشاشة، إلا أن تصميم الشاشة يختلف حيث يضم اثنان من الثقوب صغيرة الحجم لدعم الكاميرة الأمامية المزدوجة.

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