iPhone XR هو صاحب أفضل كاميرا أحادية للهواتف الذكية على الإطلاق، وفقا لفريق DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - في آخر مراجعة له، قام فريق DxOMark بإختبار كاميرا الهاتف iPhone XR. وسجلت هذه الكاميرا 103 نقاط في إختبار إلتقاط الصور، في حين سجلت 96 نقطة في إختبار تسجيل الفيديوهات، وهذا ما خول للكاميرا الحصول على نتيجة إجمالية قدرها 101 نقطة. هذه النقطة تجعل فريق DxOMark يصنف كاميرا iPhone XR على أنها أفضل كاميرا أحادية للهواتف الذكية حتى الآن، ولكن لا يزال يتعين علينا إنتظار مراجعة الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL.

على الرغم من كونه يضم كاميرا واحدة فقط، فالهاتف iPhone XR حقق أداءً جيدًا بفضل ميزة الكشف عن الحواف في وضع Portrait Mode. ومع ذلك، فإن عدم وجود عدسة مقربة يعني عدم وجود تقريب مناسب. تمت الإشادة بالكاميرا بسبب التعرض الممتاز في جميع ظروف الإضاءة، والمدى الديناميكي الواسع والتوازن المثالي للون الأبيض، فضلا عن قمع الضوضاء والحفاظ على التفاصيل. نظام الضبط التلقائي للصورة هو أيضا مميز. ومع ذلك، كانت هناك بعض المشاكل الصغيرة التي واجهها المراجعين مثل الضبابية المفرطة في المشاهد الداخلية وفي البيئات المنخفضة الإضاءة.

أما بالنسبة لمقاطع الفيديو، فقد كان الهاتف يتمتع بمدى ديناميكي كبير وتثبيت ممتاز للصورة والضبط التلقائي للصورة. كان توازن اللون الأبيض في المشاهد الداخلية والضوضاء يمثلان بعض نقاط الضعف في الفيديوهات المسجلة بإستخدام iPhone XR. عموما، يمكنكم التوجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على التفاصيل الكاملة.

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