OnePlus تشوق لقدوم الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition مع تقنية الشحن السريع Warp Charge 50W

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإصدار إعلان تشويقي جديد للهاتف OnePlus 6T McLaren Edition الذي تستعد للكشف عنه في الأسبوع المقبل. وتلمح الشركة الصينية في الإعلان التشويقي الجديد إلى أن الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition سيأتي مع الجيل التالي من تقنية الشحن السريع والتي ستطلق عليها الشركة على الأرجح إسم OnePlus Warp Charge. وعلى ما يبدو، تقنية الشحن السريع الجديدة ستسمح للهاتف OnePlus 6T McLaren Edition بشحن نفسه بسرعة 50W.

في حالة إذا كان هذا يبدو مألوفًا بالنسبة إليك، فقد قامت شركة Oppo بإستخدام نفس تقنية الشحن السريع هذه في وقت سابق من هذا العام، وبالضبط في الهاتف Oppo Find X Lamborguini Edition، على الرغم من أن شركة Oppo قررت أن تطلق على تقنية الشحن السريع هذه إسم Oppo Super VOOC.

وبالتالي، هناك سبب آخر لإختيار الحصول على نسخة McLaren Edition من الهاتف OnePlus 6T بدلاً من النسخة العادية بغض النظر عن حقيقة أن نسخة McLaren Edition ستأتي كذلك مع 10GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.