شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" تكشف عن أول جهاز لتتبع عادات النوم والتخلص من الأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن أول جهاز لتتبع النوم، بعد استحواذها على شركة التطبيقات وأجهزة الاستشعار Beddit فى وقت سابق من هذا العام.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يستخدم الجهاز الجديد الذى يبلغ سعره 149 دولارًا ع غطاء بحجم 2 مم يوضع تحت المرتبة لتتبع النوم، إذ يتمتع بالقدرة على تعلم أنماط نوم المستخدم ويمكنه أيضًا إخباره بأفضل الأوقات للنوم والاستيقاظ.



تتبع النوم عبر تطبيق

وقالت "أبل" فى صفحة المتجر الخاصة بها عن المنتج الجديد: " يقوم جهاز Beddit Sleep Monitor بالتعقب التلقائى لنومك ويعمل مع تطبيق Beddit على هاتف "الآي فون" الخاص بك للمساعدة على قياس نومك وإدارته وتحسينه، ومع التعقب التلقائى والدقيق، يمكنك الحصول على صورة كاملة عن ليلتك، عن طريق قياس وقت النوم، ومعدل ضربات القلب، والتنفس، والشخير، ودرجة حرارة الغرفة والرطوبة".

وأضافت أبل: "عندما تضع أهداف يومية لوقت النوم، يحفزك Beddit على تحقيقها من خلال إرسال إشعارات مثل تذكيرات وقت النوم والتقارير الأسبوعية".