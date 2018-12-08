تكنولوجيا: جوجل تجلب أحد مميزات Duo لتطبيق Hangouts Chat

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في نقل مميزات تطبيق Duo في الرد الذكي إلى تطبيق Hangouts Chat، حيث تم رصد التغيير الجديد عبر G Suite Blog مؤخراً.

بعد إنتشار الكثير من التسريبات حول خطط جوجل لغلق تطبيق Hangouts وتحويل المستخدمين إلى تطبيقات Hangouts Meet الذي يدعم محادثات الفيديو وHangouts Chat الذي يدعم المحادثات النصية، بدأت عملاق البحث بالفعل في تطوير تطبيق Hangouts Chat.

ويأتي تحديث Hangouts Chat بميزة مقترحات الرد الذكي وفقاً لما نشر من جوجل على G Suite Blog، حيث تعمل هذه الميزة بتقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم من سلوك المستخدم في الرد غالباً في المحادثات، حيث تضع ثلاثة من الردود المقترحة للمستخدم في المحادثات، لتوفير الوقت والجهد.

ومن المقرر أن يتم إرسال الرد المقترح الذي وقع عليه إختيار المستخدم مباشرة عند النقر عليه، كما سيكون لدى المستخدم إختيار أيضاً بكتابة الرد المفضل بنفسه.

ميزة المقترحات الذكية للرد في المحادثات تتوفر في البداية باللغة الإنجليزية فقط، أيضاً من المقرر أن يتم دفع الميزة الجديدة خلال الأيام القادمة للمستخدمين.

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