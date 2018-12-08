صور رسمية عالية الوضوح تستعرض لنا تصميم الهاتف Vivo NEX 2 من جميع الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على مجموعة من الصور المسربة الواقعية للهاتف Vivo NEX 2 القادم من شركة Vivo. واليوم، نحن هنا مع دفعة جديدة من الصور المسربة لهذا الهاتف أيضًا، ولكن هذه المرة الصور التي بحوزتنا هي صور رسمية وعالية الجودة تتيح فرصة إلقاء نظرة على تصميم الهاتف Vivo NEX 2 من مختلف الزوايا.

هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تستعرض لنا هي الأخرى الهاتف Vivo NEX 2 بلونين، وهما اللون الأزرق والبنفسجي. وكما تلاحظون في الصورة، فالهاتف Vivo NEX 2 سيضم شاشة بإطار نحيف جدًا في الواجهة الأمامية، وشاشة بإطار بارز في الواجهة الخلفية. وعلى ذكر الواجهة الخلفية، فهي ستضم كذلك ثلاث كاميرات. وعندما يتعلق الأمر بمستشعر بصمات الأصابع، فسوف يتم تضمينه في الشاشة الرئيسية للجهاز على غرار الهاتف Vivo NEX الأصلي.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت بأن الهاتف Vivo NEX 2 سيقوم ببث صوت المكالمات عبر الشاشة، وسيضم شاشة رئيسية بقطر 6.59 إنش، في حين ستأتي الشاشة الثانية بقطر 5.5 إنش. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك بأن الهاتف Vivo NEX 2 سيضم 10GB من الذاكرة العشوائية، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 845، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. وبالعودة إلى الكاميرات الثلاثة في الخلف، فقد تردد بأن الكاميرا الأساسية ضمن هذه الكاميرات الثلاث ستأتي مع عدسة بفتحة 1.3.

عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف، وهذا ما سيحدث على الأرجح في اليوم 11 من شهر ديسمبر الجاري، وهو ما يعني يوم الثلاثاء المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا للحصول على التفاصيل الكاملة.

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