الإستخبارات السرية البريطانية تسير على نهج الحكومة الأمريكية وتقوم بحظر معدات Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - تواجه شركة Huawei مشاكل في جميع أنحاء العالم بعد أن تم حظر إستخدام معدات الشركة الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G في كل من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا في الأونة الأخيرة كذلك بأن الحكومة الأمريكية تواصلت مع حلفائها لتطلب منهم القيام بنفس الأمر. يبدو أن الإستخبارات السرية البريطانية قررت الإستجابة لهذا الطلب.

لقد أكدت شركة الإتصالات البريطانية BT Telecom بشكل رسمي أنها ستقوم بإزالة معدات شبكات 3G و 4G المصنعة من قبل شركة Huawei من شبكاتها الرئيسية لأن الإستخبارات السرية البريطانية تشتبه في تورط الشركة مع الحكومة الصينية. وجدير بالذكر أن هذا يأتي بعدما تم إلقاء القبض على رئيس مكتب الشؤون المالية في شركة Huawei في فانكوفر بكندا بتهمة أن شركة Huawei إنتهكت الحظر التجاري المفروض على إيران. إذا بدا الأمر مألوفًا، فذلك لأن شركة ZTE تعرضت لذلك أيضًا ونحن جميعًا نعرف كيف إنتهى ذلك.

لتذكيرك، تم تأسيس شركة Huawei من قبل الضابط السابق لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهذا ما أثار بعض التساؤلات حول ما إذا كانت الشركة لديها علاقات مع الحكومة الحالية وتشارك في التجسس على العالم. الشركة لم ترد بعد على هذه الإتهامات.

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