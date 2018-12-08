شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل تطبيقين من "بلاى ستور" لانتهاكهما سياسات الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة جوجل إزالة تطبيقى "سى أم فايل مانيجر" و "كيكا" من متجرها "google play"، بعدما رصدت استخدامهما فى أنشطة غير مصرح بها.

وأجرى "عملاق البحث" تحقيقات أثبتت بالفعل إساءة كلا التطبيقين استخدام ميزة التثبيت والمطالبة بتسجيل بطاقة الإئتمان للتطبيقات التى يتم تثبيتها حديثاً.

وكشفت تحقيقات جوجل إساءة استخدام أحد التطبيقين للشبكة الإعلانية أيضاً من خلال برمجيات SDK، كما أكدت جوجل على استمرار التحقيقات لرصد أى أنشطة غير مصرح بها، وإتخاذ إجراءات سريعة فى حالة التأكد من أنشطة غير مصرح بها فى متجر "google play".

ولا يزال التحقيق الذى تجريه جوجلمستمرًا، ولا تزال المراجعات الإضافية لحزم SDK الأخرى جارية، إذ أكدت الشركة أنها ستتخذ إجراءً إذا وجدت أى دليل على حدوث انتهاكات إضافية للسياسة.