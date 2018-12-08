جوجل تحذف 22 تطبيقًا لتوليدها نقرات إعلانية وهمية

حذفت شركة جوجل 22 تطبيقًا احتياليًا من متجرها الرسمي لتطبيقات نظام أندرويد جوجل بلاي Google Play Store بعد تثبيتها أكثر من مليوني مرة ضمن أجهزة المستخدمين، ووفقًا للباحثين الأمنيين من شركة سوفوس Sophos فإن هذه التطبيقات الاحتيالية مبرمجة بطريقة تجعلها قادرة على الاحتيال على العديد من نماذج الهواتف الذكية.

كما أنها قادرة على توليد نقرات زائفة على اللافتات الإعلانية، وبالتالي توليد إيرادات غير مشروعة للمبرمجين، واستنزاف بطارية الهواتف.

وأطلقت الشركة على البرمجيات الضارة اسم “Andr/Clickr-ad”، وتأتي هذه التطبيقات من مجموعة متنوعة من المطورين الصغار، وقالت Sophos: “قامت جوجل بإزالة هذه التطبيقات الاحتيالية من متجر جوجل بلاي الخاص بها في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني”.

وتم تنزيل أحد هذه التطبيقات الضارة المسمى Sparkle Flashlight أكثر من مليون مرة، بينما حصلت العديد منها على مراجعات جيدة.

ووجد الباحثون أن التطبيقات تقوم بالاتصال بخادم وحدة تحكم تابع للمهاجمين يدعى mobbt.com، من أجل تنزيل نموذج الاحتيال الإعلاني، وتحصل التطبيقات على أمر من الخادم كل 80 ثانية.

وكانت مهمة البرامج الضارة تتمثل في فتح نافذة بحجم 0×0 بيكسل، وبالتالي لا يمكن للمستخدم ملاحظتها، أثناء مواصلة النقر بشكل متكرر على الإعلانات وتحقيق إيرادات مكتسبة بطريقة احتيالية.

ولم يتم تحديد شبكة إعلانية محددة ربما استفادت من الاحتيال، وبالرغم من أن المستخدمين ربما لا يرغبون في المشاركة في هذا الاحتيال لأي سبب من الأسباب، فإن النتيجة المباشرة لأي شخص قام بتنزيل هذه التطبيقات هو أن بياناتهم وعمر بطارية أجهزتهم كان يتم استهلاكها باستمرار، وذلك حتى لو كان التطبيق مغلقًا، فإنه يتم تشغيله تلقائيًا في الخلفية.

وكان الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في برمجيات النقر على الإعلانات بالنسبة لشركة Sophos هو أنها تمكنت من تعريف نفسها على أنها قادمة من مجموعة متنوعة من طرازات الهواتف الذكية، بما في ذلك آيفون، وذلك بالرغم من حقيقة أنها تطبيقات أندرويد فقط.

وكانت التطبيقات قادرة في المجمل على التنكر بأنها قادمة من عدد من طرازات آبل التي تتراوح بين آيفون 5 وصولًا إلى آيفون 8 بلس ومن 249 طراز هاتف محمول مختلف مصنع من قبل 33 علامة تجارية مصنعة لهواتف أندرويد، وقد ساهم ذلك في إخفاء الاحتيال، وتوقعت Sophos أن هذه الطريقة مصممة لزيادة الإيرادات.

ويدفع المعلنون أموال إضافية للوصول إلى مالكي هواتف آبل المفترضة والأجهزة اللوحية، وأصبحت عمليات الاحتيال الإعلانية المحمولة مشكلة متنامية، حيث تضاعف نسبة عمليات الاحتيال الإعلانية المحمولة بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك وفقًا لتحليل أجرته إحدى شركات التسويق.

وفيما يلي قائمة التطبيقات المحذوفة من متجر جوجل بلاي، والتي تواجدت لفترة طويلة ضمن متجر أندرويد الرسمي، واستخدمت تقنية خاصة لخداع الأنظمة الإعلانية، وننصحك بإزالتها من هاتفك الذكي إذا كانت موجودة: