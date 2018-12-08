بعد الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، سيكون مائلا للبرودة شمالا وحتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا بشمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الأحد على بعض المحافظات والمدن:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 14

مطروح العظمى 19 والصغرى 12

سوهاج العظمى 20 والصغرى 09

قنا العظمى 21 والصغرى 10

أسوان العظمى 22 والصغرى 12