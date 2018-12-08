شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون تقنية جديدة لتخزين الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظامًا جديدا يمكنه تخزين الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحويلها إلى طاقة كهربائية حسب الطلب.

وقد يتم الاعتماد على هذه التقنية لتزويد مدينة صغيرة بالطاقة،على مدار الساعة.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، يخزن التصميم الجديد الحرارة المتولدة من الكهرباء الزائدة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح فى خزانات كبيرة من السيليكون المنصهر، ثم يحول الضوء من المعدن المتوهج إلى الكهرباء عند الحاجة.

ويقدر الباحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة أن مثل هذا النظام سيكون أكثر تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم، التى تم اقتراحها كبطاريات قابلة لإعادة الشحن، وإن كانت مكلفة لتخزين الطاقة المتجددة.

ويرى العلماء أن النظام سيكلف حوالى نصف كمية التخزين الكهرومائى الذى يتم ضخه - وهو أرخص شكل لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة حتى الآن، فيما قال "أسيجن هنرى" أستاذ مشارك فى البحث: "إذا أردنا تشغيل الشبكة الكهربائية على مصادر الطاقة المتجددة فى الوقت الحالي، لن نتمكن من ذلك، لأنك تحتاج إلى توربينات تعمل بالوقود الأحفورى لتعويض حقيقة أن الطاقة المتجددة ليست موجودة طوال الوقت.

وأضاف "هنرى": "نحن نعمل على تطوير تقنية جديدة، إذا نجح ت، ستحل هذه المشكلة الأصعب فى مجال الطاقة وتغير المناخ، وبالتحديد مشكلة التخزين"، وينبع نظام التخزين الجديد من مشروع جديد تتبع خلاله الباحثون طرقا لزيادة كفاءة شكل من أشكال الطاقة المتجددة المعروفة باسم الطاقة الشمسية المركزة.

وعلى عكس محطات الطاقة الشمسية التقليدية التى تستخدم الألواح الشمسية لتحويل الضوء مباشرة إلى كهرباء، تتطلب الطاقة الشمسية المركزة حقولاً واسعة من المرايا الضخمة التى تركز ضوء الشمس على برج مركزى، حيث يتم تحويل الضوء إلى حرارة تحول فى النهاية إلى كهرباء.