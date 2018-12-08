الولايات المتحدة تتهم مسؤولة هواوي المعتقلة بانتهاك العقوبات على إيران

تواجه المديرة المالية لشركة هواوي اتهامات أمريكية بتغطية روابط شركتها بشركة حاولت بيع المعدات إلى إيران على الرغم من العقوبات، حسبما أفاد مدعٍ كندي يوم الجمعة، قائلة بعدم منحها الكفالة أثناء انتظارها لتسليمها.

وتنبع القضية ضد منج وانزو، وهي أيضًا ابنة مؤسس شركة هواوي، من تقرير لرويترز في عام 2013 عن علاقات الشركة الوثيقة بشركة “سكايكوم تك” Skycom Tech التي مقرها هونغ كونغ والتي حاولت بيع المعدات الأمريكية إلى إيران على الرغم من حظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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ويقول المدعون الأمريكيون إن منغ لم تكن صادقةً مع البنوك التي سألتها عن الروابط بين الشركتين، وفي حال سُلِّمت إلى الولايات المتحدة، فإن منغ ستواجه اتهامات بالتآمر للاحتيال على مؤسسات مالية متعددة، والتي قد تصل معها العقوبة إلى 30 سنة لكل تهمة.

وكان السلطات الكندية قد ألقت القبض على منغ، البالغة من العمر 46 عامًا في 1 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بناءً على طلب من الولايات المتحدة. وكان الاعتقال في نفس اليوم الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأرجنتين برئيس الصين شي جين بينغ للبحث عن سبل لحل حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتسببت أخبار اعتقالها في تعكير صفو أسواق الأسهم فضلًا عن إدانة السلطات الصينية له، على الرغم من أن ترامب وكبار مستشاريه الاقتصاديين قللوا من أهميتها بالنسبة للمحادثات التجارية بعد أن وافق الزعيمان على هدنة.

