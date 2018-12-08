آبل تطلق جهاز Beddit 3.5 Sleep Monitor لمراقبة النوم

أطلقت شركة آبل جهازًا جديدًا لمراقبة النوم باسم Beddit 3.5 Sleep Monitor، وذلك بعد نحو يومين من حصولها على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية من أجل إطلاق جهاز من هذا النوع في الولايات المتحدة.

ويعد Beddit 3.5 Sleep Monitor أول جهاز لمراقبة النوم تطلقه آبل بعد استحواذها على شركة Beddit في شهر أيار/مايو 2017، التي أطلقت سابقًا جهازين لمراقبة النوم بسعر يترواح بين 119 و 150 دولارًا أمريكيًا.

ويمكن شراء جهاز Beddit 3.5 Sleep Monitor من موقع آبل الإلكتروني مقابل 150 دولارًا أمريكيًا، وهو شريط بسماكة 2 ميليمتر يوضع بين الفراش والملاءة .

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ويضم الجهاز مستشعر ضغط صغير يقيس ويراقب وقت النوم الكلي للمستخدم، كما يقيس معدل ضربات القلب، ومعدل التنفس، وكم من الوقت يستغرق النوم، وعدد مرات الاستيقاظ ومقدار النوم العميق الذي يحصل عليه المستخدم.

ويمكن الحصول على كافة تفاصيل النوم من خلال التطبيق الخاص بالجهاز ويتوفر لساعات آبل الذكية وهواتف آيفون.

يُشار إلى أن شركة آبل، كما غيرها من شركات التقنية الكبرى، أصبحت تعمل على زيادة ميزات الصحة والعافية في أجهزتها. فعلى سبيل المثال، فإن ساعتها الذكية Apple Watch Series 4 قادرة على إجراء تخطيط كهربائي للقلب.

