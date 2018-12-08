بعد طول انتظار … أوبر تقترب من طرح أسهمها للاكتتاب العام

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين بأن شركة أوبر قدمت وثائق تتعلق بالاكتتاب العام الأولي، لتقترب بذلك خطوةً جديدةً من تحقيق تقدم مفصلي في تاريخها، وهي واحدة من أكثر الشركات عرضةً للمراقبة وأكثرها إثارةً للجدل في وادي السيليكون.

وقال أحد المصادر إن الشركة رفعت أوراق العمل السرية يوم الخميس بخطوة متقاربة مع منافستها في الولايات المتحدة، “ليفت” Lyft، التي أعلنت أيضًا يوم الخميس أنها قدمت طلبًا للاكتتاب العام.

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ويُعتقد أن الإيداعات المتزامنة تمدّد المعركة المطوّلة بين أوبر وليفت، اللتين غالبًا ما تقدمان خدمات متطابقة بأسعار متطابقة، لذا تحرص أوبر على أن يكون له السبق في الوصول إلى سوق الأوراق المالية وول ستريت.

يُشار إلى أن تحول أوبر إلى شركة عامة يجعلها واحدةً من أكبر شركات التقنية قيمة في السوق، إذ بلغت قيمة تقييم شركة أوبر في أحدث تمويل خاص لها نحو 76 مليار دولار أمريكي، وقد تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي.

ويُعتقد أيضًا أن تحول شركتي أوبر وليفت إلى شركتين عامتين سيختبر شهية المستثمرين إلى شركات خدمات النقل، التي لم يمضِ على ظهورها سوى بضع سنوات وقد حظيت بشعبية واسعة.

