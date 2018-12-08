تكنولوجيا: أسعار هواتف 2019.. سامسونج تخترق الجيل الخامس بهاتف قابل للطي سعره 50 ألف جنيه!

هل تفكر في شراء هاتف جديد على حلول عام 2019؟، للأسف.. عليك مضاعفة السعر أو استبدال الهاتف الذي ترغب في شراءه بآخر أقل تكلفة، لأن شركات الاتصالات وتصنيع الهواتف الذكية في العالم، تنوي رفع الأسعار مع حلول العام الجديد، أي بعد أيام.

السبب في ذلك استعداد شركات الإتصالات للانتقال من شبكة الجيل الرابع LTE إلى شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G، بهدف أن تكون متميزة بسرعات فائقة للبيانات ووقت استجابة منخفض بين الجهاز والشبكة.

هل تسأل عن أسعار الهواتف؟.. دعنا نبدأ بشركات سامسونج وLG و One Plus، فخلال الأيام القليلة الماضية عن عزمها طرح هواتف ذكية بتقنية الجيل الخامس العام المقبل أيضاً، في حين قررت أبل الإنتظار حتى العام 2020 لطرح هاتفها العامل بهذه التقنية.

أسعار هواتف Samsung

تنوي سامسونج طرح الهاتف القابل للطي قريبا، ومن المرجح أن يكون سعره ما بين 1500 جنيه إسترليني حتى 2000 جنيه إسترليني (حوالي 50 ألف جنيه مصري)، أي أنه سيكون بسعر 1930 دولار أمريكي حتى 2570 دولار أمريكي، أما سعر نوت 10 فسوف يصل ثمنه إلى 1300 دولار (حوالي 24 ألف جنيه مصري).

أسعار هواتف Oneplus

كشفت ون بلس One Plus أن هواتفها التي ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G سوف يكون أسعارها أغلى من الهواتف الحالية، بفرق يتراوح بين 200 إلى 300 دولار.

أسعار هواتف LG

أما أسعار هواتف LG قد تكون مناسبة لك، ومنها هاتف LG G6 وسعره 15600 جنيه مصري، و هاتف LG V30 وسعره 18000 جنيه مصري، هاتف LG G3 Dual-LTE و سعره 4100 جنيه مصري، وهاتف LG G4 وسعره 5478 جنيه مصري.