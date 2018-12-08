تكنولوجيا: سرعته 150 كيلو مترا في الساعة.. “سكاي بود” مشروع النقل الجوي المستقبلي في دبي

استعرض الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مشروع النقل الجوي المستقبلي سكاي بود (sky pod)، عبارة عن شبكة خاصة تصل بين أبراج المدينة الشاهقة، ونظامها يعمل من خلال عجلات فولاذية تتحرك على سكك معلقة.

وخلال تفقد آل مكتوم أعمال هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عرض عليه نموذجين من مشروع سكاي بود، الأول يوني بايك Unibike ويتميز بكونه صغير الحجم وخفيف الوزن، ويجمع بين مزايا المركبة الكهربائية ذات الأداء العالي والمزايا الرياضية والترفيهية، ويتراوح سعة كل وحدة نقل بين شخص واحد و5 أشخاص، فضلا عن وجود مساحة خاصة للتنقل الفردي، ومن مميزات وحدة التنقل الجديدة، أنه في سرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة، تنقل هذه الوحدة نحو 20 ألف مسافر.

أما النموذج الثاني من وحدات النقل المستقبلي فهو Unicar، والذي يمكن أن يأخذ الركاب لمسافات أطول 200 كيلومتر، ويمكن أن تقل هذه الحافلة ستة راكبين وتصل سرعتها القصوى 150 كيلو مترا ساعة.

ووفقا لموقع arabian business، فإن نظام النقل المستقبلي يستخدم كفاءة طاقة أقل بخمس مرات عن المركبات الكهربائية، إضافة إلى بنية تحتية أقل بـ10 مرات عن أنظمة النقل التقليدية.