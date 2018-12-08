تكنولوجيا: Honor تعلن عن مؤتمر يعقد في 10 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor اليوم إعلان تشويقي جديد تشير فيه إلى مؤتمر يعقد بالتزامن مع مؤتمر سامسونج، إلا أن الإعلان لم يأتي على ذكر تفاصيل أكثر.

نشر على موقع Weibo إعلان تشويقي جديد من Honor لمؤتمر الشركة الذي يعقد في 10 من شهر ديسمبر الجاري، بينما تعقد هواوي مؤتمر Nova 4 في 17 من شهر ديسمبر.

أيضاً أشار الإعلان التشويقي السابق من الشركة إلى مؤتمر Honor View 20 الذي يعقد في 22 من شهر يناير من العام المقبل، والذي يأتي أيضاً بتصميم كاميرة السيلفي المدمجة في الشاشة، على أن يعقد هذا المؤتمر في باريس.

وتشير التوقعات إلى أن هواوي حددت 10 من ديسمبر بشكل خاص في إطار المنافسة القائمة مع العملاق الكوري، حيث حددت ساموسنج 10 من ديسمبر للإعلان عن هاتف Galaxy A8s الذي يأتي بشاشة Infinity-O للمرة الأولى في هواتف سامسونج.

أيضاً من المرجح أن تكشف هواوي خلال هذا المؤتمر عن كارت الشاشة Turbo 3.0، إلا أن غموض الإعلان التشويقي قد يلفت إنتباه القنوات الإعلامية لمؤتمر هواوي أيضاً في هذا اليوم لتشارك سامسونج في الأضواء التي تتسلط عليها خلال أيام.

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