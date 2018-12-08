الهاتف Vivo NEX 2 سيضم 10GB من الرام، ومكبر للصوت في الشاشة، وكاميرا مع عدسة بفتحة 1.3

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد هاتف جديد على منصة إختبارات الأداء Geekbench يحمل الإسم الرمزي Vivo V1821A، ولكن يقال بأن هذا الهاتف هو خليفة الهاتف Vivo NEX الحالي والذي من المفترض أن يحمل إسم Vivo NEX 2. ووفقا للمعلومات التي تم رصدها على منصة Geekbench، فيبدو أن الهاتف Vivo NEX 2 سيأتي مع المعالج Snapdragon 845، ومع 10GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

ووفقا لتسريب آخر ذات صلة بالهاتف Vivo NEX 2، فهو يقول بأن الكاميرا الأساسية ضمن الكاميرات الثلاثة الموجودة في الواجهة الخلفية للهاتف ستأتي مع عدسة بفتحة 1.3 ليكون بذلك Vivo NEX 2 هو أول هاتف ذكي في العالم يضم كاميرا بهذه الفتحة الكبيرة.

وبغض النظر عن الكاميرا، فقد تردد كذلك الآن بأن الهاتف Vivo NEX 2 سيضم شاشة بقطر 6.59 إنش مزودة بتقنية بث الصوت عبر الشاشة بمعنى أنك سوف تسمع المكالمات من خلال الشاشة نفسها كما هو الحال مع الهاتف Vivo NEX الأول. وعندما يتعلق الأمر بالشاشة الثانية الموجودة في الخلف، فقد تردد بأنها ستأتي بقطر 5.5 إنش وستعمل بشكل مستقل. وكما ترون في الفيديو أدناه، فسوف يكون بإمكان المستخدمين التبديل بين الشاشات من خلال إيماءة بثلاثة أصابع.

وأخيرًا، يبدو أن الهاتف Vivo NEX 2 سيأتي مع بطارية أصغر بالمقارنة مع منافسيه. وهذا على الأرجح بسبب المساحة المطلوبة من أجل الشاشة الثانية في الخلف. وبطبيعة الحال، هذه المعلومات تحتمل الخطأ والصواب. عموما، من المرجح أن يتم الإعلان رسميا عن الهاتف Vivo NEX 2 في اليوم 11 من شهر ديسمبر الجاري.

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