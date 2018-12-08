تسريبات جديدة تشق طريقها إلى الويب، وهذه المرة للهاتف Xperia XZ4 Compact

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الأونة الأخيرة على مجموعة من الصور التي تستعرض لنا تصميم الهاتف Xperia XZ4، والآن حان الوقت لنلقي نظرة أيضا على بعض الصور التي تستعرض لنا شقيقه الأصغر Xperia XZ4 Compact.

هذه الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا نموذج ثلاثي الأبعاد من الهاتف Xperia XZ4 Compact تكشف لنا بأن هذا الهاتف سيضم شاشة بإطار بارز للغاية، وكاميرا واحدة في الواجهة الخلفية، فضلا مكبرات صوتية مزدوجة في الواجهة الأمامية. ونظرًا إلى أن مستشعر بصمات الأصابع لا يظهر في الواجهة الخلفية للهاتف، فهذا يعني بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر بصمات الأصابع على الأرجح في زر التشغيل الموجود على جانب الهاتف.

في حين كان هناك بعض الإرتباك حول ما إذا كان الهاتف Xperia XZ4 سيضم منفذ السماعات 3.5mm أم لا، فالتسريبات الجديدة تكشف لنا بأن الهاتف Xperia XZ4 Compact سيضم منفذ السماعات في الجزء العلوي من الجهاز. ونظرًا إلى أن المصدر الذي كان وراء هذا التسريب قال بأن الهاتف Xperia XZ4 Compact سيمتاز بأبعاد تبلغ 139.9 × 66.5 × 9.3 ملمتر، فهذا يعني بأن شاشة الهاتف ستأتي بقطر 5 إنش.

للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، وهذا ما يعني بأننا لا نزال نجهل المواصفات التقنية لهذا الهاتف وموعد الإعلان الرسمي والسعر، ولكن من المفترض أن نحصل على تلك المعلومات في المستقبل المنظور.

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