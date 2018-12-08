مايكروسوفت تؤكد إنتقال المتصفح Microsoft Edge إلى Chromium، وسيصل لأنظمة التشغيل الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، تردد بأن شركة مايكروسوفت تعمل على تطوير نسخة جديدة من المتصفح Microsoft Edge تستند على منصة Chromium. الآن، أكدت لنا شركة مايكروسوفت صحة هذه الإشاعات، وأوضحت لنا كذلك بأنها ستجلب هذا المتصفح الجديد إلى المنصات الأخرى، بما في ذلك Windows 7 و Windows 8 و MacOS.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد إقترحت بأن المتصفح الجديد الذي تعمل عليه شركة مايكروسوفت يحمل الإسم الرمزي Anaheim ويستند على Chromium، وهو نفسه المحرك المستخدم من قبل المتصفح Google Chrome. من خلال القيام بهذه الخطوة، فمن المحتمل أن نرى مايكروسوفت تتخلى نهائيًا عن EdgeHTML.

النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge والتي تستند على Chromium ستصبح المتصفح الإفتراضي الجديد في نظام Windows 10، ولكن ماذا يعني هذا التبديل للمستخدمين؟ يعني هذا في الأساس أنه إذا كان المستخدم يستخدم عادة المتصفح Google Chrome، فإنه سيحصل على نفس تجربة الإستخدام على متصفح مايكروسوفت الجديد.

على سبيل المثال، إذا قمت بتثبيت نظام Windows 10 على حاسوب، فإن إحدى الأشياء الأولى التي يمكنك فعلها هو تحميل وتثبيت المتصفح Google Chrome، ولكن نظرًا لأن تجربة المستخدم متشابهة نسبيًا، فبإمكانك بدلا من ذلك الإستمرار في إستخدام المتصفح الجديد من شركة مايكروسوفت.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge، ولكن التقارير السابقة لمحت إلى إمكانية حدوث ذلك في وقت ما خلال النصف الأول من العام المقبل.

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