شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخاوف من سيطرة جوجل على الإنترنت بعد تعاونها مع مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة موزيلا من أن قبضة جوجل على الإنترنت ستشتد بعد إعلان مايكروسوفت عن استخدام خدمات جوجل بمتصفح الانترنت الخاص بها، مما قد يقوض استقلال العالم عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستستعين مايكروسوفت ببرنامج مفتوح المصدر من جوجل للحصول على إصدار محدث من متصفح إيدج، والذى يضم 330 مليون مستخدم نشط فى جميع أنحاء العالم.

وقد حذر النقاد من أنه هذه الخطوة ستتسبب فى احتكارً فعلي، وستصعب على متصفحات الويب الأخرى مثل فايرفوكس المنافسة، كما أنها تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية حول كيفية تعامل جوجل - التى عانت من فضائح حول البيانات فى الماضى - مع المعلومات الإضافية التى قد تحصل عليها.

وتعتقد موزيلا، التى يعتبر متصفح فايرفوكس الخاص بها من بين أكبر ثلاثة متصفحات ويب فى العالم، أن هذا التغيير يمكن أن يوفر لشركة جوجل قوة وسيادة أكبر.

وقال متحدث باسم الشركة: "قرار مايكروسوفت يعطى جوجل قدرة أكبر على اتخاذ القرار بمفردها لكل واحد منا، فهيمنة جوجل عبر البحث، والإعلانات، والهواتف الذكية، وجمع البيانات تخلق قوة أكبر إلى حد كبير ضد البقية منا".