كوالكوم تعلن عن معالج Snapdragon 8cx للحواسب الشخصية لمنافسة إنتل

أعلنت شركة كوالكوم، التي تعد أكبر مزود لرقائق الهواتف الذكية، يوم الخميس عن التوسع إلى سوق أجهزة الحاسب الشخصية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرقائق المصممة خصيصًا لتشغيل حواسيب قطاع الأعمال.

ومع أن رقائق الشركة الأمريكية تعد الأكثر انتشارًا في سوق الهواتف الذكية، بما في ذلك هواتف شركة سامسونج الرائدة، إلا أنها حاولت خلال السنوات الماضية تعديل تلك الرقائق لتشغّل حواسيب شخصية تعمل بنظام ويندوز من مايكروسوفت، فكان الهدف تسريع تشغيل تلك الأجهزة وجعلها متصلة بالإنترنت دائمًا، وذلك على غرار الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

ولكن تلك الرقائق التي استخدمتها كوالكوم للحواسب الشخصية كانت نسخًا معدلةً من معالجات الهواتف الذكية، أي أنها لن تكون قادرةً على تشغيل الحواسب الشخصية كما تفعل معالجات إنتل أو AMD. لذا أعلنت عن سلسلة جديدة مخصصة للحواسب الشخصية من الرقائق، أطلقت عليها اسم “سنابدراجون 8 سي إكس” Snapdragon 8cx.

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ومن أبرز ما تمتاز به معالجات “سنابدراجون 8 سي إكس” الجديدة قدرتها على دعم نسخة قطاع الأعمال من نظام التشغيل ويندوز، “ويندوز 10 إنتربرايس” Windows 10 Enterprise، مقارنة بالرقائق السابقة التي تدعم إصدارات المستهلكين من نظام ويندوز.

وبهذه الخطوة، فإن كوالكوم تصبح في منافسة مباشرة مع شركة إنتل، التي تهيمن على سوق معالجات الحواسب الشخصية. كما تسعى كوالكوم مع غيرها من الشركة إلى كسر هيمنة إنتل على سوق حواسيب مراكز البيانات، إذ تعمل شركة مثل أمازون على صناعة رقائق قائمة على معمارية ARM تناسب مراكز البيانات.

يُذكر أن معالج “سنابدراجون 8 سي إكس” الجديد، هو معالج ثماني النوى، وهو أول معالج من الشركة للحواسب الشخصية بتقنية 7 نانومتر، وتقول الشركة إنه سيوفر “أداءً مذهلًا للبطارية” ويمكن الاتصال بالإنترنت خلويًا بسرعة تصل إلى 2 جيجابت في الثانية.

