Oppo و Vivo كشفت بدورها عن هواتفها الأولية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - شاركت كل من Vivo و Oppo التابعتين لنفس الشركة الأم BBK Electronics في مؤتمر شركاء شركة الإتصالات الصينية China Mobile، والذي يجري حاليًا في العاصمة الصينية بكين. وعرضت كلا الشركتين نماذج أولية من هواتفها الذكية والتي تستخدم المودم Qualcomm X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

عرضت شركة Oppo نسخة معدلة من الهاتف Oppo Find X وهي تنجح في فتح صفحات الويب وتشغيل الفيديوهات بسرعة 5G أثناء الإرتباط بخادم إضافي وشاشة بعيدة، مما يكشف عن الكم الهائل من المعلومات التي تتم معالجتها في أقل من ثانية.

ومن ناحية أخرى، قامت شركة Vivo بتقديم نسخة معدلة من الهاتف Vivo NEX S مزودة بدورها بالمودم Qualcomm X50. وكانت هذه النسخة المعدلة من الهاتف Vivo NEX S تبث بإستمرار فيديو مباشر من الكاميرا، مما يدل على عدم وجود أي خسارة في حزمة البيانات أثناء نقل الفيديو من خلال هوائيات 5G التابعة لشركة الإتصالات الصينية China Mobile.

الشركة الصينية الأخرى التي عرضت لنا هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G هذا الأسبوع هي شركة Xiaomi، فهي الأخرى عرضت لنا نسخة من الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 تضم المعالج Snapdragon 855 الجديد من شركة كوالكوم والمودم Qualcomm X50 مع العلم بأن شركة Xiaomi أخبرتنا فعلاً بأنها ستقوم بإطلاق هذا الهاتف في الربع الأول من العام المقبل.

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