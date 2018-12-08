شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تطلق خدمة تاكسى ذكية للنساء فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق خدمة جديدة لحافلات الأجرة "التاكسى" فى العاصمة الكورية الجنوبية سول مخصصة للنساء فقط مع نهاية العام الجارى، بهدف توفير عنصر الأمان للجنس الناعم والتغلب على مشكلة التحرش والاعتداء فى سيارات الأجرة. وبجانب خدمة التاكسى للنساء فقط التى تقودها أيضا سائقات من النساء، سيجرى توفير خدمة التاكسى الذكية بالطلب لمنع سائقى التاكسى من رفض توصيل الركاب فى الشوارع. وذكرت حكومة العاصمة سول أنه سيجرى تطبيق هذه الخدمات الذكية الجديدة خلال ديسمبر الجارى على أن يسمح للأطفال حتى سن 13 عاما فقط بركوب تاكسى النساء. وستعمل هذه السيارات من خلال الحجز وستزود بشواحن للهواتف الذكية وزجاجات مياه ومعطرات الجو للنساء مجانا بجانب تشغيل موسيقى كلاسيكية خلال الرحلة.

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