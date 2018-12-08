برودة وشبورة ورياح.. ننشر التوقعات التفصيلية لطقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت تحسنًا؛ ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، على أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

كما توقع خبراء الهيئة، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة...