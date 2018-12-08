جيمالتو تختبر نظاماً للصعود إلى الطائرة باستخدام الاستدلال البيومتري

أعلنت شركة جيمالتو Gemalto الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي عن إطلاق برنامج تجريبي مشترك بالتعاون مع شركة طيران رائدة بهدف توفير المزيد من الراحة والأمن للمسافرين أثناء تجربة سفرهم، وذلك من خلال تمكين الصعود إلى الطائرة باستخدام الاستدلال البيومتري في المحطة رقم 4 في مطار لوس أنجلوس الدولي.

ومن شأن هذا الإختبار إثبات القدرة على تلبية احتياجات الركاب وتوقعاتهم باستخدام تقنية التعرف على الوجه مقارنة ببطاقة الصعود التقليدية، فضلاً عن تلبية متطلبات الخروج من هيئة الديوان وحماية الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشهد عالم السفر اليوم تغيرات سريعة، ومن المتوقع أن تتضاعف حركة المسافرين لتصل إلى 7.8 مليار مسافر بحلول عام 2036، مما يدفع شركات الطيران والمطارات إلى الابتكار لتلبية متطلبات الحكومة والمستهلكين الجديدة بهدف تعزيز الأمن والكفاءة.

وتلبي شركة جيمالتو هذه الاحتياجات، إلى جانب تمكين الصعود إلى الطائرة باستخدام الاستدلال البيومتري بواسطة تقنية التعرف على الوجه.

وقال نيفيل باتينسون، نائب الرئيس الأول لشؤون البرامج الحكومية في شركة جيمالتو في هذا الصدد: “إن القدرة على استخدام وجهكم بدلاً من بطاقة الصعود لن يسهم في تعزيز الأمن فحسب، بل يسمح أيضاً للمسافرين بالصعود بسهولة وسرعة أكبر”.

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وأضاف: “تشهد عملية صعود الركاب إلى الطائرة تغيرات على المستوى العالمي، ويسرنا أن نكون في طليعة هذا التغيير، مما يتيح لشركائنا تقديم خدمة وميزة أمن معززتين بفضل قدراتنا في مجال الاستدلال البيومتري”.

وتتضمن عملية توفير صعود أسهل إلى الطائرة الحد الأدنى من التغيرات في الأجهزة والبنية التحتية بالنسبة إلى المطارات وشركات الطيران

يتميز هذا البرنامج التجريبي الذي يطبق في مطار لوس أنجلوس الدولي بمرونة فريدة من نوعها، فيما يتعلق بالقيود المتعلقة بالمساحة والخيارات المستقبلية، إذ سيتم دمج الحل ضمن منصة موظف السفر القائمة لتسهيل عملية الصعود إلى الطائرة.

ويقترب الركاب من البوابة ويتلقون تصديقاً عبر شاشة الحاسوب والكاميرا بعد التحقق من وجههم من قبل خدمات التحقق من المسافرين التابعة لحرس هيئة الديوان وحماية الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم بشكل مباشر مسح الصور التي التقطها النظام بعد انتهاء عملية التحقق لضمان خصوصية جميع الركاب.

وحقق النظام المباشر للتعرف على الوجه من جيمالتو خلال التجمع المخصص لاختبار تكنولوجيا الاستدلال البيومتري الذي تقيمه وزارة الأمن الوطني الأمريكية معدل نجاح في التعرف على الهوية بنسبة 99.44 في المئة في أقل من 5 ثوان، بالمقارنة مع المتوسط البالغ 65 في المئة فقط خلال الفترة نفسها بين البائعين الآخرين المشاركين في التجمع.