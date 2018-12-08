آبل تستخدم إستراتيجيات جديدة لتعزيز المبيعات البطيئة لهواتف iPhone الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك العديد من التقارير في الأونة الأخيرة والتي تشير إلى أن هواتف iPhone الجديدة من آبل لا تباع كما كانت تآمل الشركة. ويشير تقرير جديد إلى أن شركة آبل تقوم الآن بتجربة إستراتيجيات تسويقية جديدة والتي نادرًا ما كانت تستخدمها من قبل لإعادة الزخم لمبيعات iPhone. وتشمل الإستراتيجيات الجديدة بنود سخية للشراء وتخفيضات مغرية.

أوضح التقرير الصادر من موقع Bloomberg بأن المدراء التنفيذيين في شركة آبل قد نقلوا بعض موظفي التسويق من مشاريع أخرى للتركيز على تحسين مبيعات iPhone. حدث هذا بعد شهر فقط من طرح الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max للبيع. ووصف المصدر هذا التحول على أنه ” تدريب لإطفاء الحرائق “.

قررت شركة آبل تغيير إستراتيجياتها منذ إطلاق هواتفها الذكية الجديدة. لقد وفرت الشركة عروض قوية للعملاء المهتمين بإستبدال أجهزتهم القديمة بهواتف iPhone الجديدة من خلال خفض تكلفة بعض هواتفها الجديدة، وبالتأكيد هذا شيء لم تقم به شركة آبل في الماضي. وعلى ما يبدو، هذه الجهود تكثفت الآن، فهناك إعلان بانر جديد أعلى موقع آبل على الويب والذي يعرض iPhone XR مقابل 449$، وهذا سعر أقل بنحو 300$ من السعر الذي تم به إطلاق هذا الهاتف، ولكن يتوجب على العملاء الذين يرغبون في الإستفادة من هذا العرض التنازل للشركة عن iPhone 7 Plus الخاص بهم للحصول على iPhone XR مقابل هذا السعر. وبطبيعة الحال، عشاق شركة آبل لم يروا الشركة تقوم بشيء من هذا القبيل من قبل.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة آبل تقوم بذلك بسبب بطء المبيعات أم لا. ونظرًا إلى أن شركة آبل قررت عدم الكشف عن مقدار المبيعات التي تحصدها أجهزتها في التقارير المالية الفصلية للشركة مستقبلاً، فسوف يكون من الصعب نوعا ما تحديد كيف كان أداء هواتف iPhone الجديدة في السوق. عموما، قد تكون هذه العروض الترويجية مجرد خطوة من شركة آبل لإعطاء دفعة قوية لهواتف iPhone الجديدة قبل حلول موسم العطلات المربح.