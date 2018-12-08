HMD Global Oy باعت نحو 70 مليون هاتف Nokia منذ تأسيسها قبل عامين

فاطمة أيت طالب - دبي - تأسست شركة HMD Global Oy في اليوم الأول من شهر ديسمبر من العام 2016. بعد شهر واحد فقط، قامت الشركة بإطلاق هاتفها الذكي الأول تحت إسم Nokia 6. ومنذ ذلك الحين إلى الآن، باعت الشركة حوالي 70 مليون هاتف تحت العلامة التجارية Nokia. خذ بعين الإعتبار أن هذا الرقم يشمل كل من الهواتف الذكية المزودة بنظام الأندرويد والهواتف المحمولة التقليدية.

هواتفها الذكية الأكثر شعبية هي الهواتف التي تكلف ما بين 300 و 400 دولار أمريكي. أصبح الهاتف Nokia 6.1 هو الهاتف الأكثر مبيعًا للشركة على مستوى العالم بعدما خطف هذا اللقب من الهاتف Nokia 7 Plus. لقد كان الهاتف Nokia 3.1 يقوم بعمل جيد أيضًا، على الأقل في ألمانيا.

بعدما نجحت في تغطية سوق الهواتف الذكية المتدنية والمتوسطة بنجاح، فقد أصبحت شركة HMD Global Oy الآن بحاجة إلى هاتف رائد ناجح. فشل الهاتف Nokia 8 Sirocco في تلبية التوقعات، سواء من عشاق الشركة ومن الشركة نفسها. ولحد الآن، لم تتحدث الشركة الفنلندية عن الهاتف Nokia 9 الذي كان محورًا للعديد من الشائعات والتسريبات في الفترة الماضية.

وتقر شركة HMD Global Oy بأن الكثير من نجاحها يرجع إلى ولاء المشجعين للعلامة التجارية Nokia، لذلك فهي تركز على الارتقاء إلى هذا التراث من خلال بناء هواتف عالية الجودة. ولكن هناك مشكلة، فحوالي 80٪ من عملاء HMD Global Oy هم بعمر 35 سنة وما فوق. هؤلاء هم الناس الذين يتذكرون Nokia عندما كانت في أوج عطائها.

لذلك، ترغب شركة HMD Global Oy في كسب ود الشباب الذين تبلغ أعمارهم أقل من 20 سنة. وسوفر تركز الشركة على المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 سنة في المستقبل.

بعض الفضل يعود كذلك إلى شركة جوجل. تتعاون شركة HMD Global Oy مع شركة جوجل على نظام التشغيل المستخدم في هواتفها الذكية، ونتيجة لذلك، تعمل معظم هواتف Nokia التي أطلقتها شركة HMD Global Oy حتى الآن بنظام الأندرويد الخام، وهذا ما يضمن لهواتف الشركة الحصول على الدعم لعدة سنوات قادمة.