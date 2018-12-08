نسخة Snapdragon من الهاتف Galaxy S10 تتفوق من حيث الأداء على نسخة Exynos

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي Snapdragon Tech Summit، قامت شركة كوالكوم بإزاحة الستار رسميا عن معالجها الرائد الجديد Snapdragon 855 المصمم خصيصًا للهواتف الذكية، وهو المعالج الذي من المفترض أن نراه في غالبية الهواتف الرائدة القادمة في العام المقبل، بما في ذلك الهاتف Galaxy S10.

الآن بفضل نتائج إختبارات الأداء على منصة AnTuTu المنشورة على شبكة Weibo، يبدو أن النسخة المزودة بالمعالج Snapdragon 855 من الهاتف Galaxy S10 تتفوق من حيث الأداء على النسخة المزودة بالمعالج Exynos 9820 من نفس الهاتف. وكما تعلمون على الأرجح، فعادة ما تقوم شركة سامسونج بإطلاق نسختين من هواتفها الرائدة، واحدة تستخدم معالج Snapdragon، في حين تستخدم النسخة الأخرى معالج Exynos.

ومع ذلك، إذا كانت هذه الإختبارات دقيقة، فيبدو أن المعالج Snapdragon 855 سيتفوق على المعالج Exynos 9820 من حيث الأداء. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أننا لا نزال غير متأكدين من مدى دقة هذه النتائج، وهناك فرصة أن تكون هذه النتائج للوحدات غير النهائية من Galaxy S10.

كما أننا نعتقد بأن شركة سامسونج ستقوم بكبح سرعة المعالج الأسرع من بين الإثنين لضمان الحصول على نفس الأداء في كلا نسختي Galaxy S10، وهذا يعني أنه في حالة إذا لم تتمكن الشركة من الحصول على المزيد من الأداء من المعالج Exynos 9820، فهي ستقوم بكبح سرعة المعالج Snapdragon 855 بشكل مصطنع لتقديم نفس الأداء.