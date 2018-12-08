شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمرة الأولى فى التاريخ.. ناسا تتمكن من تسجيل صوت المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة الاستشعار الموجودة على متن المسبار" "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا من تسجيل "صوت المريخ" وهو الحدث الذى يجرى للمرة الأولى فى التاريخ على الإطلاق، منذ بداية غزو البشر للكوكب الأحمر، حيث نشرت وكالة ناسا على "تويتر" شريطا لفيديو يتضمن تسجيلا لصوت الرياح على سطح الكوكب الأحمر المريخ.





ووفقا لما نشره موقع Engadget الأمريكى، فتم نشر تسجيل صوتى لأصوات الرياح على متن كوكب المريخ، والذى تم تسجيله بواسطة مستشعر ضغط الهواء، الذى تم تطويره فى بريطانيا، فيما رصد المسبار "إنسايت" صوت "دمدمة" أو "زمجرة" منخفضة سببها ذبذبات ناجمة عن الهواء على المريخ.

من جهته قال العالم "دون بانفيلد "بجامعة كورنيل الأمريكية" يذكرنا صوت الرياح على المريخ بالجلوس على الشرفة وسماع صوت الرياح الخفيفة فى مساء يوم صيفى".

إلا أن صوت رياح المريخ يظل له معنى آخر، إذ أنها المرة الأولى التى تسمع فيها أذن الإنسان صوتا من المريخ، فيما تم تسجيل هذا الصوت من المكان الذى تتموضع فيه المركبة التى تم إرسالها وحطت على سطح المريخ قبل أيام عديدة.

وتمكن المسبار من تسجيل أصوات الهواء فى المريخ بواسطة مستشعر الرصد الزلزالى فائق الحساسية ومستشعر ضغط الهواء، وجاء التسجيل بطرق مختلفة، كما أفادت صحيفة ميرور البريطانية، فيما يقوم مستشعر الرصد الزلزالى بتسجيل الذبذبات أثناء حركة الرياح وانتقاله فوق الألواح الشمسية للمسبار التى يبلغ طول الواحدة منها نحو مترين، فى حين يقوم مسبار ضغط الهواء بتسجيل ذبذبات الهواء، الناجمة عن تغير الهواء مباشرة.