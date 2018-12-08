شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجوم مسلسل "كأنه إمبارح" يستعرضون مميزات هاتف OPPO F9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة OPPO، الرائدة عالميًا في مجال الهواتف الذكية، بإطلاق الهاتف الجديد F9 OPPOهذا العام ليلقى نجاحًا كبيرًا في عدة دول حول العالم وخاصة في مصر، حيث يأتي مع مجموعة كاملة من التقنيات المبتكرة مثل الكاميرا الخلفية المزدوجة والألوان المتدرجة الجديدة وخاصية الشحن السريعة VOOC flash charge، والتي أحدثت طفرة في تصميم الهواتف الذكية واستطاعت ان تجذب المستهلكين من الشباب لقدرتها على تلبية احتياجاتهم في مختلف نواحي الحياة.

وتعاونت شركة OPPO مع ثلاثة من الشباب الصاعدين أبطال مسلسل "كأنه امبارح" ليمثلوا سفراء العلامة التجارية لهاتف OPPO F9، وتحدث كل منهم عن الدور الذي تلعبه خاصيات الهاتف في نواحي حياته المهنية والشخصية. وبالرغم من تمتع كل من النجم محمد الشرنوبي والنجمة الصاعدة هدى المفتي والنجم الشاب خالد أنور باهتمامات وأساليب حياة مختلفة، يتفق كل منهم على الدور الكبير الذي يقدمه الهاتف لهم في التواصل مع عدد كبير من معجبيهم.

تجربة محمد الشرنوبي مع خاصية الشحن السريع VOOC

تحدث النجم الصاعد محمد الشرنوبي عن خاصية الشحن السريع VOOC قائلًا: "أحترم الوقت كثيرًأ وأحرص على الوصول مبكرًا إلى مواعيدي ، وأشعر أحيانًا أنه لا توجد ساعات كافية في اليوم لإنجاز جميع المهام الخاصة بي. فالوقت يمر بسرعة في إنجاز بعض الأشياء مثل شحن الهاتف، وهو ما حلته خاصية الشحن السريع VOOC المقدمة من هاتف F9 OPPOحيث يمكنني الآن شحن الهاتف لمدة 5 قائق واستخدامه لساعتين بدون انقطاع وهو ما ساعدني على توفير الكثير من الوقت .

وعلاوة على ذلك، أعلن الشرنوبي عن إطلاق ألبومه الأول بعد نجاح أغنية "النفسية" الجديدة في الوسط الغنائي. وأضاف الشرنوبي أن وسائل التواصل الأجتماعي مثل فيس بوك وانستجرام تساهم في وصول موسيقاه إلى أكبر عدد ممكن من المعجبين، ولذلك يستخدم كاميرا F9 OPPOالأمامية بدقة 25 ميجابكسل لالتقاط صوره الشخصية وأخذ مقاطع فيديو بدقة عالية مقدمة من شاشة Water Drop بحجم 6.3 بوصة FHD+ ليقوم بنشرها مباشرة على مواقع التواصل الإجتماعي لمشاركة معجبيه في كل ما هو جديد حول موسيقاه.

كاميرا F9 OPPO ..بوابة تواصل الشرنوبي مع معجبيه

ألوان OPPO F9 المتدرجة تتماشى مع ذوق هدى المفتي

وأعربت عارضة الأزياء والنجمة الصاعدة هدى المفتي عن إعجابها بنظرية ’Make It Beautiful’ وارتباطها باستراتيجية شركة OPPO في تسويق منتجاتها الجديدة لاستهداف فئة أكبر من الشباب، ويتمثل ذلك في تصميم الألوان التدريجية الجديدة لهاتف F9 OPPOالتي تعطي شكل جمالي جذاب يعكس الروح الشبابية الحيوية، حيث استوحت OPPO تصميم الألوان المتدرجة من المناظر الطبيعية مثل السماء المرصعة بالنجوم ، ومنظر شروق الشمس، و لون الشفق. يعرض كل من Starry Purple و Sunrise Red و Twilight Blue من OPPO F9 مزيجًا بين التكنولوجيا والفن

وأضافت المفتي قائلة: "كانت فكرة تعاون OPPO مع مصمم حقائب اليد أحمد عزام طريقة رائعة لدعم الصناعة المحلية من خلال إنشاء مجموعة أزياء مستوحاه من ألوان OPPO F9 المتدرجة وعرضها في مهرجان القاهرة للأزياء."

خالد أنور يتحدث عن StayWithAttention

و صرح النجم الشاب ذو ال 22 عامًا، خالد أنور، قائلًا: "نجحت OPPO في ضم أربع مواهب معًا تمثل الموضة والموسيقى والتمثيل، حيث تعد هذه المجالات الثلاثة الأكثر جذبًا للمواهب الشابة اليوم، لذا تقوم شركة OPPO بتقديم الدعم الحقيقي للفنون التي توفر فرص عمل جديدة للشباب كل يوم."

تحدث أنور أيضًا عن أحدث رسالة من OPPO #StayWithAttention التي تسلط الضوء على المواهب الشابة وتساعدهم على التواصل مع الجماهير وتعطيهم الإهتمام والدعم من قبل الرائدين في الوسط الفني.

وأضاف أنور قائلًا: " يتيح OPPO F9 عدسة كاميرا عالية الدقة تمكنك من خلالها تقديم نفسك بصورة جيدة تساعدك على جذب العاملين بالوسط الفني وتبقيك متواصلًأ مع الجماهير."