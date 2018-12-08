تكنولوجيا: مواصفات هاتف Galaxy A8s قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق خلال أيام إصدار جديد من هواتف العملاق الكوري، حيث تقدم سامسونج هاتف Galaxy A8s بشاشة Infinity-O للمرة الأولى في إصداراتها.

يأتي هاتف Galaxy A8s من سامسونج مع شاشة بحجم 6.39 إنش، وفقاً للتسريبات الأخيرة التي نشرت عبر FCC، كما رصد الهاتف في نموذج برمز SM-G8870 في TENAA أيضاً مع مواصفات أكثر لقدرة البطارية وأبعاد الهاتف مع تصميم معدني لإطارات الهاتف، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

مواصفات هاتف Galaxy A8s

شاشة بحجم 6.3 إنش مع جودة عرض Full HD بلس بدقة 2340 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 19:5:9 وزجاج منحني 2.5D

رقاقة معالج Snapdragon 710 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 10 نانومتر، مع اثنان من أنوية Kryo 360 بسرعة 2.2GHz، و6 من أنوية Kryo 360 بسرعة 1.7GHz، كما تضم كارت شاشة Adreno 616.

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية مايكرو حتى سعة 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 8.0 Oreo

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية، مع مستشعر 24 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 وفلاش LED، ومستشعر 10 ميجا بيكسل مع عدسات بمجال رؤية 120 درجة وعدسات Ultra Wide، مستشعر 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 لدعم عمق التصوير.

كاميرة أمامية مع مستشعر 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

قياسات الهاتف 185.4في 74.9 في7.4 مم.

يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G VoLTE ، و Wi-Fi 802.11ac بتردد 2.4/5GHz، و VHT80، والبلوتوث 5، و GPS ،GLONASS مع USB C.

و Wi-Fi 802.11ac بتردد 2.4/5GHz، و VHT80، والبلوتوث 5، و GPS ،GLONASS مع USB C. بطارية بقدرة 3400 mAh مع ميزة الشحن السريع.

بالتأكيد سيكون لدى سامسونج مزيد من التفاصيل حول الهاتف، والسعر الذي ينطلق به إلى الأسواق، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف Samsung Galaxy A8s في 10 من شهر ديسمبر.

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