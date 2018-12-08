المؤسس المشارك لخدمة Vine يفتح باب التسجيل لمنشئي المحتوى للمهتمين بمنصة Byte

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، أعلن المؤسس المشارك لشركة Vine، السيد Dom Hofmann بشكل رسمي أنه سيقوم بإطلاق ما سيمثل أساسًا الإصدار الثاني من منصة Vine. هذه الخدمة الجديدة ستحمل إسم Byte، ويبدو الآن أن الشركة بدأت في قبول التسجيلات من منشئي المحتوى الذين قد يرغبون في التحقق من الخدمة.

تطلب صفحة التسجيل من المستخدمين إرسال تفاصيل حساباتهم على الشبكات الإجتماعية، بما في ذلك حجم الجمهور، وما إذا كانوا مستخدمين لمنصة Vine في السابق. كما أنه يطلب منهم الإجابة على بعض الأسئلة مثل ما قد يبحث عنه منشئوا المحتوى في Byte، وهذا ما يبدو طريقة جيدة بالنسبة لمنشئي المحتوى لتسليط الضوء على الأشياء التي لا تعجبهم في المنصات الأخرى لمعالجتها في منصة Byte الجديدة.

في الوقت الراهن، لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو منصة Byte. على الرغم من أنه قد تم تصويرها على أنها الإصدار الثاني من منصة Vine، إلا أننا لسنا متأكدين مما إذا كان المقصود بها حرفيًا أن تعيد الشعبية لمقاطع الفيديو القصيرة، أو محاولة التنافس مع اليوتيوب. ومنذ أن تم إغلاق منصة Vine، أصبح العديد من مستخدمي هذه المنصة نجومًا على اليوتيوب، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هؤلاء المبدعون سيعودون إلى منصة Byte أم لا.

من المتوقع أن يتم إطلاق خدمة Byte في العام 2019، ولكن في الوقت الراهن، يمكن لمنشئي المحتوى المهتمين بالتأكيد تسجيل إهتمامهم بالمنصة لتكون شركة Byte على تواصل معهم.