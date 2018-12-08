آبل تقوم أخيرًا بتفعيل ميزة ECG على Apple Watch Series 4 مع تحديث WatchOS 5.1.2

فاطمة أيت طالب - دبي - مما لا شك فيه، التخطيط الكهربائي للقلب هي الميزة الأكثر إثارة للإهتمام في الساعة الذكية Apple Watch Series 4. ومع ذلك، فهي لم تكن متاحة للإستخدام في الفترة الماضية، ولكن هذا تغير الآن بعدما قامت شركة آبل اليوم بإصدار تحديث WatchOS 5.1.2 الذي يقوم بتفعيل هذه الميزة.

هذا التحديث الجديد يقوم بإضافة تطبيق التخطيط الكهربائي للقلب ECG إلى الساعات الذكية Apple Watch Series 4 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم إطلاق هذه الميزة، ويقوم أيضًا بفتح التحذيرات ذات الصلة بمعدلات ضربات القلب غير المنتظمة في كل من Apple Watch Series 1 و Apple Watch Series 2 و Apple Watch Series 3 و Apple Watch Series 4.

سوف تقوم Apple Watch بقراءة معدل ضربات قلبك في الخفاء في الخلفية وستحذرك إذا كان هناك نمط مشبوه. أما بالنسبة لميزة التخطيط الكهربائي للقلب، فإن الساعة الذكية Apple Watch Series 4 تستخدم إلكترودات في زر الساعة بالإضافة إلى أضواء LED خاصة أسفل الساعة لقراءة النبضات الكهربائية في إصبعك. وفي نهاية المطاف، ستعطيك ميزة التخطيط الكهربائي للقلب في الساعة الذكية Apple Watch Series 4 ملف PDF مفصل حتى تتمكن من إرساله إلى طبيبك.

وفي ملاحظة جانبية، تنص بعض المستندات التي تم الحصول عليها مؤخرًا على أنك بحاجة إلى iPhone 5S على الأقل حتى تعمل هذه الميزة وأن تستخدم نظام iOS 12.1.1 أو إصدار أعلى. عموما، إذا كنت خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فلا ترفع آمالك لأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتمكن شركة آبل من تفعيل الميزة خارج البلاد. بعد كل شيء، هناك الكثير من التراخيص التي تحتاج شركة آبل للحصول عليها، وإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية كانت الأولى التي صادقت على هذه الميزة.